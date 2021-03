Policjant z komisariatu w Kamieńcu Ząbkowickim uratował życie 77-latki Data publikacji 30.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej reakcji policjanta z komisariatu w Kamieńcu Ząbkowickim została uratowana kobieta. 77-latka zaczęła się dusić, miała trudności z oddechem i upadając uderzyła się w głowę. Całe zdarzenie zauważył jeden z funkcjonariuszy, który udzielił poszkodowanej natychmiastowej pomocy i wezwał na miejsce służby medyczne.

24 marca br. po godzinie 17.00 policjant pełniący służbę w Kamieńcu Ząbkowickim zobaczył, że na przeciwko budynku komisariatu leży na chodniku kobieta. Natychmiast do niej podbiegł. Zauważył, że poszkodowana zaczęła się dusić, ma trudności ze złapaniem powietrza i upadając uderzyła się w głowę.

Policjant natychmiast podjął działania, pomógł kobiecie i ułożył ją w bezpiecznej pozycji. Gdy poszkodowana zaczęła miarowo oddychać oraz można było z nią nawiązać kontakt, funkcjonariusz wezwał na miejsce służby medyczne. Z uwagi na to, że wszystkie karetki były zadysponowane do innych zgłoszeń przyjechali strażacy, którzy byli wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi. Policjant przekazał kobietę w ręce ratowników. Po udzieleniu pomocy 77-latka została przekazana pod opiekę rodziny. Córka starszej pani zobowiązała się zgłosić z matką do lekarza.

To kolejny raz, gdy policjanci z Kamieńca uratowali komuś życie. Tym razem sierż. Mariusz Bernaczek pełniący służbę w Ogniwie Patrolowo - Interwencyjnym kamienieckiego komisariatu podjął właściwą decyzję i dzięki jego szybkiej reakcji kobieta żyje.

(KWP we Wrocławiu / mw)