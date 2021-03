Kryminalni zatrzymali 47-latka, który udawał policjanta i oszukał mieszkankę Krakowa na 55 tys. zł Data publikacji 30.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu krakowscy kryminalni na terenie jednej z miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim zatrzymali mężczyznę, który na początku lutego br., wykorzystując metodę ‘’na policjanta’’ oszukał, a następnie włamał się na konto bankowe mieszkanki Krakowa. Mężczyzna wyprowadził z niego oszczędności w wysokości 55 tysięcy złotych. Teraz oszust odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W połowie lutego br. do jednej z krakowskich seniorek zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta, twierdząc, że w najbliższym czasie może paść ona ofiarą oszustów. Kobieta została wówczas przekonana przez rzekomego funkcjonariusza, że środki zgromadzone na jej koncie bankowym są zagrożone i że oszuści będą chcieli je wykraść. Fałszywy mundurowy przekonał wówczas kobietę do przekazania mu loginu i haseł do platformy elektronicznej banków, w których 72-latka posiadała oszczędności. Mieszkanka krakowskiego Kazimierza w trakcie rozmowy została zapewniona, że jej pieniądze zostaną należycie zabezpieczone a po policyjnych działaniach i zatrzymaniu oszustów odzyska swoje oszczędności. W sumie z konta kobiety zniknęło 55 tysięcy złotych. Gdy seniorka zorientowała się, że padła ofiarą oszustów, natychmiast zgłosiła sprawę prawdziwym policjantom.

Kryminalni z Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie na podstawie zgromadzonego materiału namierzyli osobę, która miała dopuścić się tego oszustwa. Według ich ustaleń sprawca miał przebywać na terenie Inowrocławia. Kryminalni w miniony czwartek w godzinach porannych zapukali do drzwi wytypowanego mieszkania. Drzwi otworzył zaskoczony widokiem funkcjonariuszy 47-latek. Został zatrzymany, a następnie wspólnie z policjantami udał się do Krakowa, gdzie usłyszał zarzut oszustwa komputerowego oraz kradzieży z włamaniem na konto bankowe. Ponadto sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście - Zachód zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt jako środek zapobiegawczy. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / mw)