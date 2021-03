Gorliczanka oszukana metodą „na kryptowaluty”. Ostrzegamy! Data publikacji 30.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Inwestycja miała być zupełnie bezpieczna, kwota wpłaty niewielka, a zysk ogromny. I początkowo wszystko właśnie tak wyglądało. Ostatecznie przestępcy uzyskali pełen dostęp do telefonu kobiety, a za jego pośrednictwem do rachunku bankowego. Z konta gorliczanki zniknęło ponad 4 tys. złotych, a ponadto oszuści zaciągnęli na nią kredyt na kwotę 40 tys. złotych.

W minioną sobotę, 27.03.2021 r., do gorlickiej komendy zgłosiła się mieszkanka Gorlic, która powiadomiła, że została oszukana inwestując w kryptowaluty. Kobieta już w styczniu br. zainteresowała się inwestycją w kryptowaluty. Za pośrednictwem Internetu znalazła jedną z ofert i zostawiła dane kontaktowe. Nie czekała długo, bo już następnego dnia zadzwonił w tej sprawie telefon. Po drugiej stronie kobieta usłyszała mężczyznę, który przedstawił się jako przedstawiciel firmy pośredniczącej w inwestycjach w kryptowaluty. Przedstawił doskonałą ofertę oraz zapewnienie, że inwestycja jest całkowicie bezpieczna, kwota pierwszej wpłaty niewielka, a możliwy zysk bardzo duży. Dodatkowo „pośrednik” zaproponował kobiecie zainstalowanie na telefonie specjalnej aplikacji, która umożliwi sprawne zarządzanie inwestycjami i zyskami. Jak się później okazało, to właśnie w ten sposób przestępcy uzyskali dostęp do telefonu gorliczanki, a za jego pośrednictwem do jej rachunku bankowego.

Pierwsza wpłata była stosunkowo niewielka i wyniosła 850 złotych. Po kilku dniach na konto gorliczanki wróciło ponad 300 złotych, które stanowiły zysk z inwestycji. Upewniało to kobietę w przekonaniu, że dobrze zainwestowała pieniądze i miało przekonać do zainwestowania dużo większych sum. Kilkukrotnie była do tego namawiana przez pośrednika, ale 66-latka odmawiała.

Kiedy po kolejnych kilkunastu dniach na konto, nie wpłynęła żadna kwota, kobieta sama zaczęła dopytywać o zainwestowane pieniądze. Pośrednik tłumaczył je przejściowymi problemami z księgowaniem wpłat. Mijały kolejne tygodnie, a na rachunku kobiety nie pojawiały się żadne zyski z zainwestowanych pieniędzy. Podczas jednego z takich sprawdzeń mieszkanka Gorlic stwierdziła, że z konta „zniknęło” 4 tys. złotych, a dodatkowo na dane kobiety została zaciągnięta, a następnie przelana na inny rachunek, pożyczka w wysokości 40 tys. złotych.

Przypominamy, że inwestycje w kryptowaluty, a także na rynku Forex co do zasady są legalne, ale oszuści wykorzystując fałszywe serwisy internetowe, podszywają się pod pośredników i oferują ułatwienia w inwestowaniu.

Przestępcy nakłaniają potencjalnych pokrzywdzonych do zainwestowania pieniędzy, obiecując wysokie i szybkie zyski bez ryzyka. Proponują pomoc przy inwestowaniu, dlatego policjanci zalecają wysoką ostrożność przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu pieniędzy na taki cel.

Wyłudzeń dokonują osoby, które podają się za tzw. „brokerów” inwestycyjnych – pracowników firm pośrednictwa i doradztwa inwestycyjnego. Firmy te reklamują swoje usługi w mediach społecznościowych, serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych.

Jeśli przeczytasz artykuł czy post w mediach społecznościowych lub skontaktuje się z Tobą osoba, która proponuje:

szybki i wysoki zysk dzięki inwestycji w kryptowaluty lub na rynku Forex;

instalację aplikacji na telefonie lub komputerze, która ma posłużyć do zakupu kryptowaluty lub wykonania operacji na rynku Forex;

wsparcie w inwestycjach i obsłudze aplikacji przez „analityka”, którzy zadzwoni do Ciebie i udzieli pomocy, zastanów się, zachowaj zdrowy rozsądek i ostrożność.

Komenda Główna Policji i FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP zalecają:

Zapoznaj się z informacjami KNF i NBP, które dotyczą inwestowania w kryptowaluty: https://uwazajnakryptowaluty.pl/;

Sprawdź wiarygodność podmiotu. Zweryfikuj opinie w Internecie, np. w połączeniu ze słowem „oszustwo” lub „scam”. Nie poprzestawaj na jednej stronie z opiniami;

Sprawdź, czy instytucja – „broker” znajduje się na liście ostrzeżeń KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne;

Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej;

Nie udostępniaj nikomu danych poufnych dotyczących Twoich kart płatniczych;

Nie przesyłaj nikomu skanów swojego dowodu osobistego;

Nie instaluj dodatkowego oprogramowania, na urządzeniach z których logujesz się do bankowości elektronicznej;

Jeśli otrzymasz przelew od nieznanego nadawcy, pod żadnym pozorem nie przekazuj środków dalej, nawet jeśli „Twój doradca” o to prosi – nieświadomie możesz brać udział w przestępstwie.

Jeżeli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa skontaktuj się ze swoim bankiem oraz złóż stosowne zawiadomienie na policji.

Więcej na temat oszustw na rynku kryptowalut i rynku Forex można przeczytać pod linkiem: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/200999,Uwaga-na-oszukancze-serwisy-internetowe-ktore-oferuja-kryptowaluty-i-inwestycje-.html

(KWP w Krakowie, KGP/ mw)