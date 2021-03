Uważajmy podczas prac polowych Data publikacji 31.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W związku z rozpoczynającym się wiosennym okresem prac polowych policjanci apelują o zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożności. Czasami chwila nieuwagi wystarczy, aby doszło do wypadku. Do takiego właśnie niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie gminy Gogolin. Tam podczas zasiewu pola ucierpiał 12-letni chłopiec.

Wiosna to okres wzmożonych prac na roli. W tym czasie rolnikom towarzyszy wiele różnorodnych zagrożeń związanych m.in. z obsługą sprzętu, częstym przejeżdżaniem dużymi maszynami przez drogi publiczne czy też prace na wysokościach. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może skończyć się tragicznie.

Do takiego nieszczęśliwego wypadku doszło na terenie gminy Gogolin. Tam podczas prac na polu, 12-letni chłopiec, chcąc pomóc ojcu, stanął na podeście siewnika. Miał informować go kiedy w urządzeniu skończy się ziarno. W trakcie zasiewu włożył ręce do zbiornika zasypowego. W wyniku tego zdarzenia chłopiec doznał obrażeń rąk. Śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala. W chwili zdarzenia ojciec chłopca był trzeźwy.

Na miejscu policjanci nadzorowani przez prokuratora, przeprowadzili oględziny, ustalili świadków oraz zabezpieczyli ślady. Teraz wyjaśniamy dokładne okoliczności tego wypadku.

Apelujemy o zachowanie ostrożności podczas wykonywania prac polowych i przypominamy:

nigdy nie pracuj w gospodarstwie pod działaniem alkoholu, nie kieruj pojazdami i maszynami rolniczymi po alkoholu i nie pozwól też, aby czynili to inni!

nie dopuszczaj do kierowania maszynami lub pojazdami osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień!

nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach! Przewożony materiał jest zazwyczaj sypki albo bardzo niestabilny i ruchomy. Upadek z załadowanej przyczepy może nieść za sobą tragiczne skutki.

nie naprawiaj i nie operuj przy włączonych maszynach rolniczych. Ruchome części maszyn mogą wciągnąć twoją rękę lub nogę!

ubieraj się odpowiednio do pogody i warunków, w jakich pracujesz! Ważne jest obuwie – bezpieczne i ochronne. Do wielu dotkliwych kontuzji dochodzi podczas pracy w butach, które nie usztywniają stawu skokowego oraz nie posiadają antypoślizgowej podeszwy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i młodzież, która często pomaga przy pracach polowych. Należy pamiętać, że młodzi ludzie mają mniejsze doświadczenie w tym zakresie i powinni wykonywać tylko drobne prace w ramach pomocy, zawsze pod okiem dorosłych. Szczególną uwagę należy zwrócić na najmłodsze dzieci, które często bawią się na podwórku przy znajdujących się tam maszynach rolniczych. Pamiętajmy, aby urządzenia były odpowiednio zabezpieczone i unieruchomione. Nigdy nie zostawiajmy małych dzieci bez opieki! To na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych!

Aby uniknąć wypadków, które bardzo często bywają tragiczne w skutkach, pamiętajmy o odpowiednim zaplanowaniu wykonywanych prac, uwzględnieniu przerwy na odpoczynek oraz rozsądnym i poważnym podejściu do zasad bezpieczeństwa. Zróbmy wszystko, aby prace polowe były bezpieczne dla nas i dla naszych dzieci.

(KWP w Opolu / kp)