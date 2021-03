Zaatakowali interweniujących policjantów – nie unikną odpowiedzialności Data publikacji 31.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie unikną odpowiedzialności dwaj mężczyźni, którzy zaatakowali interweniujących policjantów. Jednemu z nich, 35-latkowi grozi kara do 4,5 roku więzienia. Drugi, 48-latek musi liczyć się z surowszą karą, nawet do 10 lat pozbawienia wolności, za czynną napaść na funkcjonariusza, podczas której ranił nożem policjanta.

Policyjne interwencje, szczególnie te z osobami agresywnymi, czy będącymi pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nie należą do łatwych. Szczególnie groźnie jest, gdy napastnik trzyma w ręku nóż, bądź inny niebezpieczny przedmiot. W takich sytuacjach funkcjonariusz musi wykazać się opanowaniem i refleksem, aby w porę obezwładnić agresora, nim ten zrobi komuś krzywdę. Z tego typu interwencjami zmierzyli się w miniony weekend policjanci z Włocławka i Izbicy Kujawskiej.

Pierwsza miała miejsce w minioną sobotę (27.03.2021 r.) przed godz. 23.00 na os. Południe. Dyżurny odebrał wówczas zgłoszenie o awanturującym się na klatce schodowej mężczyźnie. Gdy mundurowi dojechali na miejsce, nie zastali mężczyzny na klatce. Znaleźli go w piwnicy i postanowili zwrócić uwagę, że swoim zachowaniem przeszkadza mieszkańcom. Mężczyzna jednak nie zamierzał słuchać mundurowych. Wręcz przeciwnie, chciał przegonić stróżów prawa wymachując sztachetami, które trzymał w ręku. Szybka reakcja policjantów zapobiegła ich zranieniu. Mundurowi obezwładnili 35-letniego agresora i przewieźli go do policyjnego aresztu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie 2,3 promila alkoholu.

Do kolejnej interwencji doszło w niedzielę (28.03.2021 r.) około godz. 16.00 w gm. Izbica Kujawska. Policjanci interweniowali tam z powodu zgłoszenia o pobiciu. Ustalili, że sprawca może znajdować się na jednej z posesji u swojego znajomego i udali się w to miejsce. 48-letni właściciel nieruchomości zareagował bardzo agresywnie na wizytę mundurowych. Wyzywał ich i odgrażał się, również przy użyciu noża kuchennego, który chwycił do ręki. Pobudzony mężczyzna nie zważał na polecenia mundurowych, a w pewnym momencie zamachnął się w kierunku jednego z funkcjonariuszy i zranił go nożem w rękę. Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego i obezwładnili agresora, który następnie trafił do policyjnego aresztu. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie 1,3 promila alkoholu.

Obaj zatrzymani mężczyźni trzeźwieli w policyjnym areszcie, a śledczy zabezpieczali materiał dowodowy w powyższych sprawach.

W poniedziałek (29.03.2021 r.) 35-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zmuszania funkcjonariuszy do odstąpienia od interwencji. A ponieważ okazało się, że w przeszłości był już karany za podobne przestępstwo, teraz grozi mu kara surowsza – do 4,5 roku więzienia.

Z kolei 48-latek złożył wyjaśnienia przed prokuratorem wczoraj (30.03.2021 r.). Za czynną napaść i znieważenie policjantów grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Ponadto obaj podejrzani zostali oddani pod dozór policyjny i muszą teraz stawiać się na komendzie kilka razy w tygodniu.

(KWP w Bydgoszczy / kp)