Uważaj na SMS, przez który możesz stracić oszczędności życia! Data publikacji 31.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Korzystając ze smartfonów, nigdy nie klikajmy w linki przesłane do nas w wiadomości SMS/MMS, których źródła nie jesteśmy pewni. W ostatnim czasie, to właśnie ten sposób wyłudzania danych bankowych jest najbardziej popularny wśród przestępców. Jedna z mieszkanek gminy Lubniewice otrzymała wiadomość tekstową z prośbą o dopłatę 50 groszy do zamówionej paczki. Kobieta była na szczęście w pełni świadoma zagrożenia, jakie może ją spotkać.

Postęp cywilizacyjny, a od przeszło roku również pandemia COVID-19 sprawiły, że znaczna część naszego życia przeniosła się do świata wirtualnego. Za pomocą Internetu kontaktujemy się z bliskimi, załatwiamy urzędowe sprawy, robimy zakupu. Właśnie ta ostatnia kategoria naszej aktywności jest szczególnie narażona na ataki oszustów. Dlaczego? Ponieważ wiąże się to z płatnościami on-line. Policjanci w całej Polsce bezustannie apelują o zachowanie szczególnej ostrożności (nie tylko na drodze), ale również podczas korzystania z sieci. Bardzo ważne jest, aby dokonując przelewów internetowych zawsze dokładnie sprawdzać wiarygodność stron, z których korzystamy. W tym miejscu przestrzegamy – artykuł oferowany w niezwykle atrakcyjnej cenie, czasami nawet trzy lub czterokrotnie niższej powinien zapalić nam w głowie czerwoną lampkę. Zwracajmy uwagę na adresy odwiedzanych stron. Zdarza się, że oszuści podszywają się pod witryny znanych sklepów (jest to tak zwany phishing). Jak rozpoznać fałszywkę? Najlepiej prześledzić czy w nazwie sklepu lub treści zamieszczonych tam informacji występują błędy językowe lub literówki – jeżeli tak, to powinno dać nam do myślenia. Jednym z wyznaczników może być także początek adresu strony – skrót „https” oznacza szyfrowanie i z reguły jest gwarantem bezpieczeństwa strony.

Z racji tego, że obecnie częściej korzystamy ze smartfonów niż samych komputerów – nigdy nie klikajmy w linki przesłane do nas w wiadomości SMS/MMS, których źródła nie jesteśmy pewni. W ostatnim czasie to właśnie ten sposób wyłudzania danych bankowych jest najbardziej popularny wśród przestępców. Nie szukając daleko, w niedzielę (28 marca br.), jedna z mieszkanek gminy Lubniewice otrzymała wiadomość tekstową z prośbą o dopłatę 50 groszy do zamówionej paczki. Kobieta była na szczęście w pełni świadoma zagrożenia, jakie może ją spotkać i zignorowała wiadomość.

Żadna firma kurierska nie żąda od swoich klientów dopłaty do przesyłek lub opłat za ich dezynfekcję. Kliknięcie przesłanego linku spowodowałoby kolejne polecenia wykonania płatności on-line, przekierowania do strony banku, wpisania POUFNYCH danych logowania, które ostatecznie trafiłby do oszustów gotowych bez skrupułów wyczyścić oszczędności życia do zera, a nawet zaciągnąć pożyczki na poczet naszego rachunku.

Zachowaj szczególną ostrożność w sieci!

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)