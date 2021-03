Kolejne ludzie życie uratowane, dzięki skuteczności policjantów Data publikacji 31.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci prewencji z krośnieńskiej komendy uratowali życie mężczyzny, który chciał je sobie odebrać. Gdy po kilku minutach od zgłoszenia mundurowi dotarli na miejsce, poszkodowany był już nieprzytomny. Udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali załogę pogotowia ratunkowego.

W środę (31 marca) dyżurny krośnieńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który ma myśli samobójcze. Dyżurny natychmiast wysłał na miejsce patrol interwencyjny w składzie: sierżant sztabowy Tomasz Kolański oraz sierżant Marcin Kwiatkowski, którzy nad Odrą w rejonie stadionu w Krośnie Odrzańskim zauważyli nieprzytomnego mężczyznę. Po dotarciu do niego mundurowi natychmiast udzielili mu pierwszej pomocy, dzięki czemu odzyskał przytomność. Na miejsce przyjechała załoga pogotowia ratunkowego, która zabrała go do szpitala, gdzie otrzyma fachową pomoc i wsparcie.

Osobom, które szukają pomocy w sytuacjach kryzysowych, przypominamy o funkcjonującym bezpłatnym telefonie zaufania dla dorosłych: 116 123.

Informacje o ośrodkach pomocowych można znaleźć również na stronie www.pokonackryzys.pl.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)