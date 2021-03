Podziękowania dla lęborskiego policjanta za ponadprzeciętną i bezinteresowną gotowość do niesienia pomocy Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjant Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, na co dzień pracujący w Wydziale Prewencji, otrzymał od Starosty Lęborskiego podziękowania za ponadprzeciętne zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. Sierż. Mateusz Komorowski w czasie wolnym od służby udzielił pomocy dotkliwie pobitemu mężczyźnie i zatrzymał sprawcę.

19 marca br. Sierż. Mateusz Komorowski, w czasie wolnym od służby zauważył jak młody mężczyzna bije i kopie po głowie leżącą na ulicy starszą od siebie osobę. Policjant zareagował błyskawicznie, udzielając pierwszej pomocy rannemu mężczyźnie i zatrzymując uciekającego sprawcę. Dzięki szybkiej interwencji tego funkcjonariusza, poszkodowany trafił pod opiekę lekarzy, a napastnik nie uniknie odpowiedzialności karnej.

Zaangażowanie policjanta w ratowanie ludzkiego życia i zdrowia zostało docenione nie tylko przez kierownictwo pomorskiej Policji, ale również przez włodarzy powiatu lęborskiego. Wczoraj sierż. Komorowski w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku i Naczelnika Wydziału Prewencji tej jednostki, odebrał podziękowania i gratulacje od Starosty Lęborskiego, Pani Alicji Zajączkowskiej i Radnego Powiatu Lęborskiego, Pana Patryka Biangi.

„(…)Swoją postawą udowodnił Pan ponadprzeciętną i bezinteresowną gotowość do niesienia pomocy oraz wysoką wartość jako funkcjonariusz policji, traktując służbę społeczeństwu jako zobowiązanie wykraczające poza zakres przypisany zadaniom wynikającym z wykonywanej pracy policjanta. Troska o drugiego człowieka i fachowość podjętych czynności, którymi się Pan wykazał, budzą najwyższy podziw i szacunek. Zdecydowana reakcja w sytuacji kryzysowej poza godzinami pełnienia obowiązków służbowych, stawia Pana osobę w gronie wzorowych funkcjonariuszy tej formacji mundurowej (…)” - te miłe i zaszczytne słowa uznania, skierowane do funkcjonariusza, z pewnością będą stanowić zarówno dla niego jak i pozostałych policjantów, doskonałą motywację do podejmowania kolejnych wyzwań.