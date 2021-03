Policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 31.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki współpracy oraz szybkim działaniom policjantów z Sopotu i Gdańska nie doszło do tragedii. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Sopocie nawiązał kontakt telefoniczny z mężczyzną, który chciał targnąć się na swoje życie i przez ok. 30 minut prowadził z nim rozmowę. Funkcjonariusz ustalił, gdzie przebywa mieszkaniec powiatu lęborskiego oraz powody, dlaczego nie chce już żyć. Następnie odwiódł go od tej decyzji i namówił do wyjścia z mieszkania. Mężczyzną natychmiast zaopiekowali się gdańscy policjanci, a następnie trafił on pod opiekę lekarzy.

Ochrona życia i zdrowia obywateli to jedno z podstawowych zadań policjantów. Doświadczenie nie raz pokazuje, że czuwając nad bezpieczeństwem potrzebna jest szybkość działania i współpraca służb. Wczoraj (30.03.2021 r.) w godzinach wieczornych policjanci z Gdańska powiadomili sopockich funkcjonariuszy, że pewien mężczyzna chce targnąć się na swoje życie, nie odbiera telefonu i prawdopodobnie przebywa teraz w Sopocie.

Oficer dyżurny sopockiej komendy nadkom. Piotr Went natychmiast wysłał na miejsce patrol policjantów i sam też spróbował nawiązać kontakt telefoniczny z mężczyzną. Po tym, jak mieszkaniec powiatu lęborskiego odebrał telefon, Piotr Went przez ok. 30 minut prowadził z nim rozmowę w trakcie której ustalił, że aktualnie przebywa on na gdańskim Przymorzu oraz poznał powody, dlaczego nie chce już żyć. Następnie odwiódł go od tej decyzji i namówił do wyjścia z mieszkania. Uzyskane informacje na bieżąco trafiały do gdańskich kolegów, dzięki czemu skierowani na miejsce funkcjonariusze od razu zaopiekowali się mężczyzną, a następnie przekazali pod opiekę lekarzy specjalistów.

Dzięki profesjonalnym działaniom policjantów z Sopotu i Gdańska udało się uniknąć tragedii.

Policjanci przypominają i apelują!

Jeżeli spotykasz kogoś i widzisz, że jest smutny, przygnębiony, jego zachowanie jest niepokojące i podejrzewasz, że chce zrobić sobie krzywdę, to zapytaj, jak możesz mu pomóc. Zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację miejsca, w którym znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas. Szukaj pomocy również w instytucjach pomocowych.

(KWP w Gdańsku / kp)