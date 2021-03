Dzielnicowi zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabicie kota Data publikacji 31.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z komisariatu Policji przy ul. Kartuskiej zatrzymali 67–latka, podejrzanego o zabicie kota ze szczególnym okrucieństwem. Dodatkowo mężczyzna usłyszy zarzuty za kierowanie gróźb karalnych i zostanie doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

W połowie lutego 2021 roku policjanci z komisariatu przy ul. Kartuskiej odebrali zgłoszenie o tym, że na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Jasień został zabity kot, a sprawca tego przestępstwa działał ze szczególnym okrucieństwem. Funkcjonariusze natychmiast zaczęli pracować nad tą sprawą. Policjanci rozmawiali z mieszkańcami oraz osobami, które mogły mieć wiedzę na temat tego przestępstwa. Na miejscu funkcjonariusze wykonali oględziny oraz zabezpieczyli truchło kota, które przekazali do badań weterynaryjnych. Wynikiem pracy funkcjonariuszy było doprowadzenie do policyjnego aresztu 67-letniego mężczyzny podejrzanego o zabicie zwierzęcia, w sposób sprzeczny z ustawą o ochronie zwierząt. Wczoraj wieczorem sprawca został zatrzymany w mieszkaniu przez dzielnicowych z komisariatu przy ul. Kartuskiej. Podczas czynności w tej sprawie policjanci ustalili, że 67-latek ma na swoim koncie jeszcze jedno przestępstwo. W październiku 2020 roku w jednym ze sklepów osiedlowych na terenie Niedźwiednika wszczął awanturę, podczas której groził kobiecie i mężczyźnie, że ich pobije oraz że uszkodzi ich samochód, który zaparkowali przed sklepem. Dzisiaj mężczyzna usłyszy zarzuty i zostanie doprowadzony do prokuratury, z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego. Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami zagrożone jest karą do 2 lat więzienia, a za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Przestępstwo kierowania gróźb karalnych zagrożone jest karą więzienia do 2 lat.

(KWP w Gdańsku / kp)