Policjanci złożyli życzenia urodzinowe córce przedwojennego policjanta Data publikacji 31.03.2021 Policjanci odwiedzili dziś córkę przedwojennego policjanta. Seniorka zgłosiła się do gdyńskiej komendy i opowiedziała niezwykłą historię swojego ojca. Charyzma i pozytywna postać Pani Krystyny spowodowała, że Komendant Miejski Policji w Gdyni, insp. Sławomir Pachura, postanowił złożyć Jej życzenia urodzinowe.

W ubiegłym roku gdyńscy policjanci zachęcali do zgłaszania się rodzin przedwojennych policjantów. W odezwie na apel zgłosiła się córka Jana Balickiego, który wstąpił do Policji w latach 20-tych. Pani Krystyna spotkała się z Komendantem Miejskim Policji w Gdyni i opowiedziała mu niezwykłą historię o swoim ojcu. Na ręce insp. Sławomira Pachury przekazała różne materiały dotyczące losów jej taty oraz jego zdjęcia. Dzisiaj Pani Krystyna kończy 82 lata. Komendant Miejski Policji w Gdyni, insp. Sławomir Pachura, postanowił z tej okazji złożyć jubilatce życzenia. Pani Krystyna jest przemiłą i niezwykle pozytywną seniorką. Dlatego w tym uroczystym dniu życzymy dalszej pogody ducha, pomyślności, radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze, a przede wszystkim zdrowia, które jest tak ważne w tych trudnych dla nas wszystkich czasach. Dziękujemy za Pani uśmiech i ciepłą atmosferę, którą tworzy Pani od pierwszego spotkania.