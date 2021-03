Policjanci zatrzymali mężczyznę i kobietę odpowiedzialnych za zabicie psa Data publikacji 31.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu w Kolbudach zatrzymali mężczyznę i kobietę odpowiedzialnych za zabicie psa. Zwierzę pozbawił życia mężczyzna, a kobieta nakłaniała go do tego. Za zabicie zwierzęcia w sposób sprzeczny z ustawą o ochronie zwierząt grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

W niedzielę 28 marca kobieta, która spacerowała w lesie na terenie gminy Przywidz, zauważyła psa, którego ktoś powiesił na drzewie, o tym przestępstwie poinformowała policjantów. Funkcjonariusze natychmiast zaczęli pracować nad tą sprawą. Rozmawiali z mieszkańcami oraz osobami, które mogły mieć wiedzę na temat tego przestępstwa. W miejscu, gdzie znalezione zostało truchło psa, policjanci wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady oraz ciało zwierzęcia.

Dzięki swojej pracy i zdobytym informacjom policjanci z Komisariatu Policji w Kolbudach zatrzymali 59-letniego mężczyznę i 52-letnią kobietę, do której należał powieszony pies. Policjanci ustalili, że właścicielka zwierzęcia zapłaciła mężczyźnie i nakłoniła go do zabicia jej psa.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie 59- latkowi zarzutu zabicia zwierzęcia w sposób sprzeczny z ustawą o ochronie zwierząt, a kobiecie podżegania do przestępstwa.

Prokurator wobec kobiety i 59-latka zastosował dozór policyjny, na mężczyznę natomiast nałożono również zakaz posiadania zwierząt.

Za zabicie zwierzęcia w sposób sprzeczny ustawą o ochronie zwierząt podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.