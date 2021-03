Oferowała w Internecie rzeczy, których nie posiadała. Usłyszała łącznie 57 zarzutów Data publikacji 31.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze zajmujący się na co dzień walką z przestępczością gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przedstawili 37-letniej legniczance 57 zarzutów za oszustwa internetowe. Kobieta wystawiała na sprzedaż przedmioty za pośrednictwem internetowego serwisu ogłoszeniowego, pobierała za nie pieniądze od kupujących, a następnie nie wysyłała nabywcom zakupionego towaru. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Na internetowym serwisie ogłoszeniowym popularnego portalu społecznościowego ukazywały się ogłoszenia, w których oferowane było do sprzedaży obuwie w okazyjnych cenach. Sprzedającą była 37-latka. Jedynym możliwym sposobem płatności za jej towar była przedpłata na konto bankowe. Gdy kupujący dokonywał przelewu za zakupione buty, kontakt z kobietą się urywał. Nie wysyłała ona towaru nabywcom, ani nie zwracała wpłaconych środków.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przerwali przestępczy proceder 37-letniej oszustki internetowej. Mundurowi w toku prowadzonego postępowania ustalili, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy legniczanka dokonała kilkudziesięciu oszustw. Łącznie śledczy przedstawili kobiecie 57 zarzutów. Wartość strat, jakie ponieśli pokrzywdzeni to kwota blisko 6 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci apelują o wzmożenie czujności w trakcie korzystania z Internetu. Podczas pandemii większość z nas spędza dużo czasu przed komputerami, między innymi kupując lub sprzedając różnego rodzaju przedmioty w sieci. Pamiętajmy, że oszuści nie mają wolnego i nieustannie modyfikują swoje działania, aby wyłudzić nasze pieniądze. Nikomu nie podawajmy żadnych danych umożliwiających dostęp do naszych kont bankowych, informacji z karty płatniczej, kredytowej czy kodu BLIK.

(KWP we Wrocławiu / mw)