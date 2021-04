Policjant, strażak, muzyk - dzielnicowy z łomżyńskiej komendy Data publikacji 01.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant sztabowy Marek Żyłowski służbę w Policji pełni od 2014 roku. Uśmiechem i życzliwością zaraża kolegów i koleżanki. Po zdjęciu policyjnego munduru niesie pomoc, jako strażak.

Służba w policji to ciężka i odpowiedzialna praca. Jednak dla osób, które zdecydowały się założyć mundur pomaganie innym jest wartością najwyższą. Najlepszym przykładem jest nasz kolega sierżant sztabowy Marek Żyłowski, który od 7 lat służy w szeregach podlaskiej policji. Pierwsze kroki stawiał w łomżyńskiej "drogówce", a później "patrolówce”. Przez kolejne 3 lata służby dbał o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Piątnica, a od lipca 2020 roku jest dzielnicowym na Posterunku Policji w Śniadowie. W czasie wolnym od służby sierżant sztabowy Marek Żyłowski, realizuje swoje pasje. Pierwsza to bycie strażakiem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie. Tam nasz kolega wspomaga strażaków od ponad 15 lat. Dźwięk syreny alarmowej to dla Marka codzienność. Jego drugą pasją jest muzyka. Gitara i pianino to instrumenty, z którymi świetnie się "dogaduje”. Zamiłowaniem do swoich pasji zaraża już swoje dzieci. Czas pokaże, czy pójdą w ślady taty.

Jak przyznaje Marek, pogodzenie życia rodzinnego, obowiązków służbowych i pasji nie zawsze jest łatwe, jednak możliwe.

(KWP w Białymstoku / kp)