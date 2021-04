Primaaprilisowy rekrut

Czy to, co widzisz na szklanym ekranie, odpowiada rzeczywistości? Wstąp do Policji i przekonaj się, że są rzeczy o jakich nie śniło się scenarzystom. Dzisiaj 1 kwietnia - z tej okazji specjalny odcinek Opolskiego Rekruta. Zapraszamy do oglądania.