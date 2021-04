Ratowali życie 76-letniej mieszkanki Tarnobrzega Data publikacji 01.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki zdecydowanym działaniom policjantów i strażaków pomoc dla mieszkanki Tarnobrzega nadeszła na czas. Od niedzieli seniorka leżała w wannie, do której wpadła, gdy straciła przytomność. Kobieta była tak słaba, że nie mogła wydostać się o własnych siłach i zaalarmować rodziny. Mundurowi dostali się do mieszkania i wydostali kobietę z wanny. Seniorka został została przekazana pod opiekę rodziny.

Do wspólnej interwencji doszło we wtorek (30.03.2021) po godzinie 16.00, przy ul. Kopernika w Tarnobrzegu. Zaniepokojony mężczyzna, poinformował policjantów, że jego matka potrzebuje pomocy, a on nie może dostać się do jej mieszkania.

Funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres. Na klatce schodowej zastali zgłaszającego. Mocno zdenerwowany mężczyzna oznajmił, że w mieszkaniu jest jego matka, lecz on nie może otworzyć drzwi, ponieważ seniorka zamknęła je od środka, pozostawiając klucz. Dodał, że kobieta w ostatnim czasie przeszła udar i jej życie i zdrowie są zagrożone. Mężczyzna twierdził, że matki nie widział kilka dni, ponieważ wyjeżdżał.

Na miejsce przyjechali strażacy. Mundurowi po wyważeniu drzwi weszli do mieszkania. W łazience, w wannie znaleziono 76-letnią kobietę. Seniorka była przytomna, uskarżała się na ból głowy i pleców. Do przyjazdu karetki pogotowia funkcjonariusze zaopiekowali się kobietą.

Seniorka został została przekazana pod opiekę rodziny.

(KWP w Rzeszowie / kp)