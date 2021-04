Nowe radiowozy dla dolnośląskich policjantów Data publikacji 01.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na drogach Dolnego Śląska pojawi się 12 nowych oznakowanych radiowozów. Pojazdy marki Volkswagen Crafter trafią do funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy. Samochody te zostały zakupione w ramach dostaw centralnych realizowanych przez KGP, dzięki środkom pochodzącym z Programu Modernizacji Policji. Będą one z pewnością dużym wsparciem technicznym w służbie policjantów, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo Dolnoślązaków. Z racji charakterystyki służby, do której nowe volkswageny zostały przeznaczone, wyposażono je w szereg udogodnień i wiele elementów dodatkowego wyposażenia, co powoli ich użytkownikom jeszcze skuteczniej realizować stawiane przed nimi zadania.

Flota policyjnych radiowozów garnizonu dolnośląskiego powiększyła się o kolejnych dwanaście oznakowanych pojazdów. Są to furgony marki Volkswagen, które trafią do funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy. Wykorzystywane będą one do codziennej służby patrolowej oraz podczas zabezpieczeń różnego rodzaju imprez, zgromadzeń, czy innych działań, do których wykorzystywane są pododdziały zwarte Policji, jak choćby poszukiwania osób zaginionych.

Nowe radiowozy to samochody marki Volkswagen model Crafter - furgony o mocy 176 KM , wyposażone w silnik diesla. To już kolejne auta, które w tym roku trafią do dyspozycji dolnośląskich policjantów. Pojazdy zostały zakupione w ramach dostaw centralnych realizowanych przez Komendę Główną Policji, dzięki środkom pochodzącym z Programu Modernizacji Policji. Z racji charakterystyki służby, do której nowe volkswageny zostały przeznaczone, wyposażono je w szereg udogodnień i wiele elementów dodatkowego wyposażenia, co powoli ich użytkownikom jeszcze skuteczniej realizować stawiane przed nimi zadania.

Flota dolnośląskiej Policji jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne nowe auta. Zakupione samochody będą niewątpliwie dużym wsparciem technicznym w służbie funkcjonariuszy, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo Dolnoślązaków. Zwiększą one jednocześnie bezpieczeństwo mundurowych podczas podejmowania różnego rodzaju interwencji, a także poprawią komfort ich pracy.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

Opis filmu: Film przedstawia prezentacje nowych radiowozów z zewnątrz i wewnątrz Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 40.76 MB)