Wielkanoc 2021 - przestrzegajmy obostrzeń, bądźmy bezpieczni Data publikacji 01.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tegoroczne święta Wielkanocne to czas wielkiej mobilizacji. Duża liczba dziennych zarażeń koronawirusem wymaga od nas pełnej dyscypliny w przestrzeganiu obostrzeń i zaleceń sanitarnych. To podstawowy obowiązek nas wszystkich, w trosce o życie i zdrowie swoje i swoich bliskich. Niektórzy jednak, z różnych powodów, będą musieli wyjechać na święta. Pamiętajmy, że mniejszy ruch na drogach nie gwarantuje bezpieczeństwa. Wciąż nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Pamiętajmy również o seniorach - okres świąt często wykorzystują oszuści i naciągacze.

Przed nami druga Wielkanoc naszej ogromnej mobilizacji w walce z epidemią. To wysiłek zarówno lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych jak i policjantów, żołnierzy, strażaków oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych, którzy od pona roku, z poświęceniem, zwalczają rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ale to także trud wszystkich osób poddanych kwarantannie oraz tych, którzy w pełni stosują się do zaleceń sanitarnych.

Apelujemy by Święta Wielkanocne nie był pretekstem do zaniechania przestrzegania zasad bezpieczeństwa! Spędźmy je w miejscu zamieszkania, wyłącznie w gronie domowników - w ten sposób zagwarantujemy sobie i swoim bliskim, że nie narazimy ich na utratę zdrowia i życia.

Pamiętajmy, że krótka radość ze spotkania z rodziną może zamienić się w dramat choroby. Wirus nie ma przerwy świątecznej!

Apelujemy o przestrzeganie obostrzeń, nakazów i zakazów służb sanitarnych. To głównie zasłanianie ust i nosa, ograniczenia w transporcie publicznym oraz limity w sklepach. Lekceważąc te przepisy nie tylko narażamy życie i zdrowie innych, ale także łamiemy prawo. Czas pouczeń i przypominania już minął. Do obostrzeń zdążyliśmy się już przyzwyczaić, dlatego policjanci reagują zgodnie z prawem na ich nieprzestrzeganie.

Niektórzy z nas, z różnych powodów, będą musieli wyjechać na święta. Pamiętajmy, że mniejszy ruch na drogach nie gwarantuje bezpieczeństwa. Wciąż nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Policjanci ruchu drogowego będą dbać o bezpieczeństwo wszystkich podróżujących. Kontroli drogowych można spodziewać się na głównych trasach prowadzących przez Opolszczyznę, ale także tam, gdzie mieszkańcy wskazali punkty na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jak zawsze, nie będzie żadnej tolerancji dla pijanych kierowców oraz dla agresji na drodze.

Dobra pogoda zachęca motocyklistów i rowerzystów do wyruszenia w trasy. Pamiętajmy, żeby zwracać na nich szczególną uwagę - ich nie chroni karoseria samochodu. Rowerzyści muszą pamiętać o oświetleniu, a piesi o odblaskach - dobra widoczność to podstawa naszego bezpieczeństwa na drodze.

Pamiętajmy o naszych seniorach. Warto, nawet po raz kolejny, upewnić się, że znają metody działania oszustów i wiedzą, jak na nie zareagować. Przestępcy często wykorzystują okres świąteczny by uprawdopodobnić swoje intrygi. Zapewnijmy bliskie nam osoby starsze, że zawsze mogą do nas zadzwonić, by rozwiać swoje wątpliwości.

Warto jeszcze raz zapoznać się z obowiązującymi przepisami związanymi ze stanem epidemii, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji czy nieporozumień. Sugerujemy, aby sięgać do oficjalnych i wiarygodnych źródeł informacji - o wprowadzonych i obowiązujących zasadach można przeczytać na stronie www.gov.pl.