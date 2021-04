Policjantka i jej mąż strażak w czasie wolnym od służby podjęli trop za złodziejem

Słupscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież konsoli do gier. Tak szybkie ustalenie sprawców było możliwe dzięki zaangażowaniu policjantki po służbie i jej partnera strażaka, którzy pojechali za uciekającym ze sklepu mężczyzną i spisali numery rejestracyjne pojazdu, do którego wsiadł. Sprawcy usłyszeli zarzuty. Wkrótce odpowiedzą za przestępstwo. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.