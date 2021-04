Policjanci zabezpieczyli 437 krzaków konopi indyjskich i prawie 2,5 kg gotowego narkotyku Data publikacji 01.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kartuscy kryminalni dzięki współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 40-latka, który na piętrze swojego domu uprawiał konopie indyjskie oraz wytwarzał z nich marihuanę. Mundurowi zabezpieczyli 437 krzaków nielegalnej rośliny oraz prawie 2,5 kilograma gotowego suszu. Mężczyzna usłyszał zarzut nielegalnej uprawy tych roślin oraz wytwarzania narkotyku, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do 8 lat.

We wtorek kartuscy kryminalni dzięki współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku weszli na teren posesji, gdzie ma być prowadzona plantacja konopi indyjskich. 40-letni mieszkaniec powiatu kartuskiego był zaskoczony wizytą mundurowych, ponieważ na piętrze swojego domu uprawiał konopie indyjskie, z których wytwarzał marihuanę. Podczas przeszukania budynku funkcjonariusze zabezpieczyli 437 krzaków nielegalnie uprawianej rośliny, prawie 2,5 kilograma gotowego suszu oraz aparaturę wykorzystywaną w procesie produkcji narkotyku.

40-latek został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu. Wczoraj usłyszał zarzuty uprawy konopi innych niż włókniste oraz wytwarzania środka odurzającego, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8. Wobec mężczyzny skierowano wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.