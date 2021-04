Gdy biegał w lesie, skradli jego samochód Data publikacji 01.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zostawił otwarty samochód, z kluczykami w środku i poszedł pobiegać. Gdy wrócił, jego audi A4 już nie było. Tarnowscy policjanci zatrzymali złodzieja i odzyskali auto.

Mieszkaniec powiatu brzeskiego postanowił zażyć nieco ruchu. Przyjechał w rejon drogi technicznej przy autostradzie A4 w Wierzchosławicach i udał się do pobliskiego lasu biegać. Pozostawił swoje audi otwarte, z kluczykami w środku. Gdy po godzinie biegania wrócił w to miejsce, jego samochodu już nie było. Pokrzywdzony od razu zgłosił kradzież w komisariacie Tarnów-Zachód. W ciągu kilku dni policjanci odnaleźli, porzucone w lesie po drugiej stronie autostrady, skradzione audi. Sprawca pozostawił je bez tablic rejestracyjnych, w miejscu trudno dostępnym i niewidocznym z drogi. Po odnalezieniu samochodu policjanci ustalili także złodzieja, którym okazał się 24-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Został on zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży, który w kodeksie karnym określony jest w artykule 278. Jego naruszenie zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

()KWP w Krakowie / kp)