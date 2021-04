Życzenia Komendanta Głównego Policji z okazji Świąt Wielkanocnych

Komendant Główny Policji, w imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej Policji, zwraca się do policjantów, policjantek oraz pracowników cywilnych przekazując najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną (…),

zapala w sercach wierzących nadzieję i radość

Jan Paweł II

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze,

Pracownicy Policji,

Emeryci i Renciści Policyjni,

Przedstawiciele Związków Zawodowych,

Stowarzyszeń i Fundacji

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, w imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej Policji, pragnę złożyć życzenia spokoju i wzajemnej życzliwości. Niech te nadchodzące dni, spędzone w gronie najbliższych, będą dla wszystkich pełne wiary, nadziei i miłości.

Wielkanoc to szczególny okres refleksji i zadumy. To czas, w którym przenikają się elementy naszej pięknej, polskiej tradycji, ludowości i świata natury. To moment, gdzie dzień panuje nad nocą, światło nad ciemnością, a życie tryumfuje nad śmiercią.

Święta Wielkanocne, to dla polskiej Policji szczególnie trudny okres wzmożonej walki z pandemią. Dlatego funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom pragnę złożyć życzenia wytrwałości i odwagi. Dziękuję Wam, Drogie Koleżanki i Koledzy, za wysiłek, jaki wkładacie w ochronę bezpieczeństwa obywateli.

Policjantkom i Policjantom, którzy wykonują obowiązki poza granicami kraju dziękuję za poświęcenie i zaangażowanie w codzienne zadania służbowe.

Rodzinom Naszych Koleżanek i Kolegów, którzy polegli na służbie, składam życzenia spokojnych Świąt. Niech ta wyjątkowa atmosfera Wielkanocy, doda sił w pokonywaniu wszelkich trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wszystkim Państwu życzę wytchnienia od codzienności oraz radosnego, wiosennego nastroju. Niech tegoroczne Święta Wielkiej Nocy będą przepełnione pokojem i harmonią. Cieszmy się każdą chwilą spędzoną z najbliższymi, pokazujmy im, jak są dla nas ważni i jak bardzo potrzebne jest nam Ich wsparcie w trudnej służbie i pracy.

Pogodnych i zdrowych Świąt!

Z wyrazami szacunku,

gen. insp. Jarosław Szymczyk