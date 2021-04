Niebezpieczne wyprzedzanie na krajowej ósemce Data publikacji 01.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z podlaskiej grupy Speed, patrolując drogę między Białymstokiem a Augustowem, tym razem nagrali niebezpieczny manewr wyprzedzania kierowcy saaba. Za swoje zachowanie 72-latek został ukarany wysokim mandatem, a jego konto wzbogaciło się 5 punktów karnych.

Kamera nieoznakowanego radiowozu policjantów z podlaskiej grupy Speed po raz kolejny zarejestrowała niebezpieczny manewr wyprzedzania na krajowej ósemce między Białymstokiem a Augustowem. Do zdarzenia doszło 23 marca w rejonie miejscowości Katrynka. Tym razem kierowca saaba nie zastosował się do znaku P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" i wyprzedzał inne pojazdy przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia. Nieodpowiedzialnym kierowcą okazał się 79-latek, który został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych i 5 punktami karnymi.

Droga krajowa numer 8 między Białymstokiem a Augustowem jest szczególnie patrolowana przez policjantów z drogówki, w tym z podlaskiej grupy Speed. To właśnie na tym odcinku w przeszłości dochodziło do tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Policjanci apelują o jazdę zgodną z przepisami, zwłaszcza o stosowanie się do ograniczeń prędkości i do obowiązującego oznakowania.

