Zatrzymany 61-latek podejrzewany o znęcanie się nad zwierzęciem

Data publikacji 02.04.2021

Policjanci z Kościerzyny zatrzymali 61-letniego mieszkańca powiatu kościerskiego, który podejrzewany jest o znęcanie się nad psem. Do policjantów trafiło nagranie, na którym widać jak mężczyzna ciągnie za swoim samochodem przyczepione do haka samochodu zwierzę. Policjanci na jednej z posesji podczas przeszukań do tej sprawy znaleźli truchło zwierzęcia, które zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Mężczyzna został zatrzymany do dyspozycji prokuratury.

Policjanci z Kościerzyny otrzymali film od jednego z kierowców, który kamerą samochodową, nagrał jak mężczyzna, ciągnie zwierzę, przywiązane do haka w samochodzie. Policjanci z Kościerzyny od razu zajęli się sprawą i bardzo szybko ustalili tożsamość kierowcy tego samochodu, a jednocześnie właściciela psa. 61- letni mieszkaniec powiatu kościerskiego został zatrzymany i doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Policjanci zabezpieczyli również psa należącego do zatrzymanego mężczyzny, który trafił pod opiekę pracowników schroniska. Zabezpieczone zwierzę nie miało jednak żadnych obrażeń. Policjanci zaczęli weryfikować kolejne zdobyte w tej sprawie informacje i w trakcie pracy nad sprawą na jednej z posesji podczas przeszukań znaleźli i zabezpieczyli truchło psa, które zostało przekazane do badań sekcyjnych. Policjanci weryfikują, czy znalezione ciało zwierzęcia jest tym, które zostało zarejestrowane na zabezpieczonym nagraniu. Mężczyzna został zatrzymany do dyspozycji prokuratury.

(KWP w Gdańsku / kp)