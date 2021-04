Każdego dnia kolejni policjanci przyjmują szczepionkę przeciw COVID-19 Data publikacji 02.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdego dnia kolejni dolnośląscy policjanci zgłaszają się do placówek medycznych, aby przyjąć szczepionkę przeciw COVID-19. Proces ten jest niezwykle istotny dla poprawy bezpieczeństwa mundurowych, ich najbliższych i wszystkich Dolnoślązaków, ze względu na to, że funkcjonariusze są jedną z najbardziej narażonych na zakażenie grup zawodowych. Do chwili obecnej blisko 1450 policjantów i ponad 200 pracowników cywilnych na terenie Dolnego Śląska osobiście doświadczyło zarażenia koronawirusem. Pamiętajmy, że zaszczepienie się jest w tej chwili najskuteczniejszym sposobem walki z tym groźnym patogenem i tylko tak jesteśmy w stanie ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii oraz uchronić siebie i swoje rodziny przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, które powoduje COVID-19.

