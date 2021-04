Pomoc dzielnicowego przyszła w samą porę Data publikacji 02.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu aspirant Marek Korbel udzielił pomocy mężczyźnie, który zasłabł na chodniku. Okazało się, że 29-latek choruje na cukrzycę. Pomoc mundurowego przyszła w samą porę.

Do zdarzenia doszło w Bieruniu przy ulicy Soleckiej. Aspirant Marek Korbel w trakcie obchodu swojej dzielnicy zauważył leżącego na chodniku mężczyznę, który zasłabł i dostał drgawek. Mundurowy ustalił, że mężczyzna to 29-letni mieszkaniec Bierunia, który choruje na cukrzycę. Policjant udzielił mu pierwszej pomocy. Z uwagi na długi czas oczekiwania na przyjazd karetki pogotowia, dzielnicowy wraz z przybraną osobą przetransportował chorego do pobliskiej przychodni. Dzięki szybkiej i właściwej reakcji stróża prawa udało się uratować życie mieszkańca Bierunia.

(KWP w Katowicach / kp)