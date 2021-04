Trzebińscy dzielnicowi pomogli seniorowi, a następnie transportowali 11-letnią dziewczynkę do szpitala Data publikacji 02.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Chronimy i pomagamy. Trzebińscy policjanci pomogli 72-letniemu mężczyźnie, który miał problemy z poruszaniem się, szybko i sprawnie dotrzeć do domu. Podczas kolejnej interwencji ratowali życie 11-letniej dziewczynki, która połknęła dużą ilość leków.

Policjanci z Komisariatu Policji w Trzebini podczas wykonywania zadań służbowych na ul. Grunwaldzkiej zauważyli starszego mężczyznę, który przy pomocy balkonika bardzo wolno poruszał się chodnikiem. Zanosiło się na deszcz i funkcjonariusze byli pewni, że senior nie zdąży schronić się przed nim. Policjanci postanowili pomóc starszemu panu dotrzeć do domu. Ponieważ balkonik z pomocą, którego poruszał się senior był na tyle duży, że nie zmieścił się do radiowozu, funkcjonariusze pomogli seniorowi wejść do pojazdu komunikacji miejskiej, a następnie udali się za autobusem. Po zatrzymaniu się pojazdu na umówionym przystanku senior z pomocą policjantów bezpiecznie dotarł do miejsca zamieszkania.

Niepełna pół godziny później, ten sam patrol w składzie mł.asp. Kamil Zięba i sierż. sztab. Tomasz Kuśpik został skierowany do jednego z mieszkań w Trzebini, skąd pochodziło zgłoszenie o 11-letniej dziewczynce, która miała połknąć dużą ilość leków. Będąc już w mieszkaniu dziecka policjanci zgodnie z zaleceniem dyspozytora medycznego podali dziewczynce wodę z solą wywołując tym samym torsje. Po chwili jednak stan dziewczynki znacznie się pogorszył, a wszystkie karetki pogotowia były zajęte. Funkcjonariusze zdawali sobie sprawę, że czas gra tutaj bardzo ważną rolę. Błyskawicznie zabrali 11-latkę wraz z jej ojcem do radiowozu i na sygnałach przetransportowali do szpitala. Tam dziewczynka otrzymała na czas fachową, medyczną pomoc.

(KWP w Krakowie / kp)