Świąteczne życzenia dla tych, co na drogach

Data publikacji 02.04.2021

Przed nami okres Świąt Wielkiej Nocy. Czas szczególny sam w sobie, ale ze względu na ogromne zagrożenie epidemiczne, czas na dodatkową refleksję. Ubiegłoroczną Wielkanoc spędzaliśmy najczęściej sami w swoich domach i w tym roku perspektywa jest podobna. Statystyki zakażeń nie napawają optymizmem, więc zadbajmy i zatroszczmy się sami o siebie.

Życzymy zatem rodzinnych Świąt, w gronie tylko absolutnie najbliższych, spokoju ducha, zdrowia i wielu powodów do radości. Apelujemy też o ograniczenie podróży. A jeśli musimy wyjeżdżać, to niech będą to wyjazdy bezpieczne. Trasy, którą musimy pokonać, raczej nie skrócimy, ale jadąc z rozsądną prędkością, pokonamy ją bez niespodzianek i zbędnych „atrakcji". Zawsze można wyjechać wcześniej, by zdążyć. Miejmy świadomość, że nie tylko za kierownicą się spieszymy. Ci, którzy idą pieszo, również najczęściej gdzieś gonią. Pamiętajmy więc o sobie nawzajem. Życzliwość dla innego uczestnika ruchu drogowego z całą pewnością zwróci się z nawiązką. A przesłanie tych Świąt nakazuje nam przecież mocniej zwracać uwagę na drugiego człowieka.

Tym, którzy nie mają wyboru, życzymy szerokiej drogi i idealnych warunków do podróży. Pieszym przypominamy o zadbaniu o to, aby być widocznym - dajmy szansę zobaczyć siebie z daleka. Niech każdy dotrze bezpiecznie do tych, którzy na niego czekają.

(KWP w Katowicach / mk)