Dwaj bracia aresztowani za uprawę konopi indyjskich Data publikacji 06.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch braci w wieku 34 i 38 lat podejrzanych o uprawę konopi indyjskich. Mundurowi zabezpieczyli blisko 50 krzewów i sprzęt do uprawy roślin. Dodatkowo jeden z mężczyzn był poszukiwany do odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności. W Prokuraturze Rejonowej w Sochaczewie mężczyźni usłyszeli zarzut uprawy krzewów, które mogły dostarczyć znacznej ilości ziela konopi. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu braci. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci ustalili, że dwaj bracia z powiatu sochaczewskiego zajmują się uprawą krzewów konopi indyjskich. W ubiegłym tygodniu doszło do realizacji sprawy. Mundurowi weszli do jednego z domów mieszczących się na terenie gminy Sochaczew. Zastali tam kompletnie zaskoczonych mężczyzn w wieku 34 i 38 lat. W zajmowanym przez nich pomieszczeniu policjanci znaleźli niemal 50 krzewów konopi indyjskich w doniczkach, które stały w szafach ubraniowych przerobionych na cieplarnie. Kryminalni znaleźli i zabezpieczyli także sprzęt służący do pielęgnacji roślin.

Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. W Prokuraturze Rejonowej w Sochaczewie usłyszeli zarzut uprawy konopi indyjskich, które mogły dostarczyć znacznej ilości narkotyków. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zebranym przez funkcjonariuszy, sąd przychylił się do wniosku sledczych i aresztował braci na okres trzech miesięcy.

Za popełnione przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Autor: mł. asp. Agnieszka Dzik