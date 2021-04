Wyłudził auto z salonu i sprzedał w komisie. Przy drugiej próbie został zatrzymany Data publikacji 06.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na trzy miesiące do aresztu trafił 36-latek podejrzany o liczne oszustwa i wyłudzanie z salonów samochodowych pojazdów na podstawie fałszywych zaświadczeń o wykonanych przelewach. Sprawa jest rozwojowa, a aresztowany może usłyszeć kolejne zarzuty. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze.

17 lutego br. do komendy miejskiej Policji w Zielonej Górze wpłynęło zgłoszenie od pracownika jednego z salonów samochodowych z informacją, że jeden z klientów najprawdopodobniej oszukał firmę przy zakupie samochodu terenowego wartego 180 tysięcy złotych. Z relacji zgłaszającego wnikało, że mężczyzna przedstawił w salonie sfałszowane potwierdzenie przelewu pieniędzy, a nieświadomi podstępu pracownicy wydali samochód. Ponadto okazało się, że mężczyzna ten próbował także w ten sam sposób przywłaszczyć kolejny samochód o wartości blisko 60 tysięcy złotych, ale tym razem pracownicy nie wydali mu pojazdu i zgłosili sprawę organom ścigania.

Policjanci natychmiast podjęli działania i ustalili, że jest to 36-letni mieszkaniec powiatu świebodzińskiego. Przywłaszczony przez niego samochód kryminalni odnaleźli w komisie w Świebodzinie. Na miejscu w rozmowie z właścicielem ustalili, że 36-latek wstawił nowy samochód do komisu zamieniając go na dwa inne samochody o łącznej wartości 40 tysięcy złotych. Dodatkowo właściciel komisu wypłacił mu gotówkę w wysokości 100 tysięcy złotych. Jak się później okazało, mężczyzna jeden z samochodów podarował swojej byłej dziewczynie jako prezent z okazji dnia kobiet. Ponadto, jak ustalili policjanci, 36-latek w podobny sposób przywłaszczył kolejny samochód warty kilkadziesiąt tysięcy złotych, tym razem z innego zielonogórskiego salonu. Po odnalezieniu przez policjantów okazało się, że samochód jest uszkodzony. Wartość strat pokrzywdzony wycenił na co najmniej 36 tysięcy złotych.

Na tym jednak podejrzany nie poprzestał i udał się do kolejnego salonu samochodowego w Zielonej Górze, gdzie znowu zamówił samochód o wartości 120 tysięcy złotych i próbował go odebrać przedstawiając sfałszowane potwierdzenie wpłaty. Jednak pracownicy nie wydali mu pojazdu. Po tym incydencie powiadomili Policję. Zielonogórscy policjanci namierzyli i zatrzymali mężczyznę. Zatrzymany to 36-letni mieszkaniec powiatu świebodzińskiego, znany Policji i wcześniej wielokrotnie notowany oraz karany za liczne oszustwa. Wysokość strat jakie mężczyzna spowodował szacuje się nawet na kilkaset tysięcy złotych.

36-latek usłyszał zarzuty oszustwa, przywłaszczenia mienia oraz podrabiania dokumentów. Mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy, dlatego grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zgromadzonym przez policjantów, na wniosek prokuratora, aresztował 36-latka na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa, policjanci ustalili bowiem, że mężczyzna w taki sam sposób mógł przywłaszczyć samochody także z innych salonów samochodowych na terenie Zielonej Góry. Najprawdopodobniej działał również w innych miastach. Prosimy pokrzywdzonych o zgłaszanie się do komendy miejskiej Policji w Zielonej Górze, gdzie w wydziale dochodzeniowo-śledczym prowadzone jest postępowanie. Numery telefonów do kontaktu w tej sprawie: 47 795 21 50, 47 795 21 87.

(KWP w Gorzowie / mw)