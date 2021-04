Internet to szansa ale też zagrożenia. Uważaj na cyberoszustów Data publikacji 06.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pamiętajmy, żeby w każdej sytuacji zachować czujność, szczególnie wtedy, kiedy chodzi o nasze oszczędności. Zarówno w sytuacjach, kiedy nieznajomy prosi nas o pomoc finansową, a także wówczas, gdy dokonujemy zakupów przez Internet.

Od dłuższego czasu wszyscy zmagamy się z trudną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. Rzadziej spotykamy się z innymi osobami i częściej kontaktujemy się za pomocą znanych portali społecznościowych lub komunikatorów. Pamiętajmy jednak, że tutaj możemy zostać oszukani. Przekonała się o tym mieszkanka powiatu żarskiego. Kobieta nawiązała kontakt z nieznanym jej wcześniej mężczyzną za pośrednictwem znanego portalu społecznościowego. On przedstawił się jako żołnierz stacjonujący w Iranie. Mężczyzna zmanipulował pokrzywdzoną opowiadając, że che przyjechać do Polski na Wielkanoc, jednak potrzebuje na wyjazd tysiąc euro, ponieważ aktualnie tam, gdzie przebywa nie ma dostępu do swojego konta bankowego. Oczywiście zapewnił pokrzywdzoną, że jak tylko przyjedzie to odda jej pieniądze. Niestety historia ta nie zakończyła się pomyślnie, ponieważ kobieta straciła swoje oszczędności, a mężczyzna okazał się oszustem.

Pamiętajmy żeby w każdej sytuacji zachować czujność, szczególnie wtedy, kiedy chodzi o nasze oszczędności. Zarówno w sytuacjach, kiedy nieznajomy prosi nas o pomoc finansową, a także gdy dokonujemy zakupów przez Internet. W sieci działają oszuści, którzy chcą w łatwy sposób się wzbogacić naszym kosztem, dlatego:

- uważnie przyjrzyjmy się ofercie, która zawiera bardzo zaniżoną cenę w stosunku do innych ofert, szczególnie jeśli chodzi o telefony komórkowe lub inny sprzęt elektroniczny,

- czytajmy komentarze innych osób kupujących. Duża liczba negatywnych wpisów może świadczyć o nieuczciwości sprzedającego,

- wiele serwisów aukcyjnych proponuje ubezpieczenie transakcji oraz program zapewniający ochronę kupującym – skorzystajmy z niego,

- przy zakupie samochodu, często okazuje się, że sprzedający żąda wpłaty zaliczki, przy tego typu transakcjach bądźmy również czujni, ponieważ nierzadko, kiedy okaże się, że oferta była oszustwem,

- przy odbiorze zamówionej przesyłki sprawdzajmy zawsze jej stan, czy nie została uszkodzona i co sie w niej znajduje,

- nie podawaj swoich osobistych danych na otwartych zasobach: dane, które pozostawiasz w Internecie, są gromadzone przez roboty, które wysyłają je cyberprzestępcom, ci z kolei wykorzystują je do własnych celów (na przykład, żeby wysyłać więcej spamu na twój adres e-mail),

- nie pobieraj niczego z nieznanych stron internetowych,

- nie klikaj żadnych odsyłaczy w e-mailu: odsyłacze te często prowadzą do sfałszowanych stron lub stron zainfekowanych szkodliwymi programami,

- nie otwieraj załączników w wiadomościach e-mail, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące nadawcy.

(KWP w Gorzowie / mw)