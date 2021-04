Po napadzie zostali zatrzymani przez kryminalnych. Kradzione auto wróciło do właściciela Data publikacji 06.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Kostrzyna nad Odrą już kilkanaście godzin po zdarzeniu zatrzymali trzy osoby podejrzane o napad na stację paliw. Dwaj mężczyźni sterroryzowali obsługę i z kasy zabrali gotówkę. Kolejny z podejrzanych czekał przed budynkiem w aucie. Policjanci ustalili, że audi użyte podczas napadu było kradzione. Pojazd został zabezpieczony przez funkcjonariuszy i wrócił do właściciela.

O napadzie na stację paliw policjanci zostali poinformowani w wielkanocną niedzielę, 4 kwietnia br. po godzinie 13:00. Do budynku weszło dwóch mężczyzn. Jeden z nich obezwładnił pracownicę, drugi zabrał około tysiąca złotych z kasy. Po zdarzeniu wsiedli do audi, w którym czekał na nich kierowca i odjechali. Pracownicy stacji nie stało się nic poważnego. Na miejscu zdarzenia pracę rozpoczęli śledczy i technik. Informacja o zdarzeniu została przekazana do innych patroli. Policjanci na miejscu zabezpieczyli ślady, przejrzeli monitoring i rozpoczęli poszukiwania sprawców. Szybko ustalono, że audi którym poruszali się sprawcy zostało skradzione kilka dni wcześniej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Funkcjonariusze kryminalni z kostrzyńskiego komisariatu zbierali informacje, które mogły doprowadzić do podejrzanych. Ich praca operacyjna przyniosła pożądany skutek. Już kolejnego dnia na terenie województwa zachodniopomorskiego został zatrzymany najpierw 39-letni kierowca, a następnie dwaj bracia w wieku 21- i 30 lat. Podczas prowadzonych czynności procesowych policjanci zabezpieczyli skradzione audi, które wróciło już do właściciela.

Zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni do gorzowskiej komendy. Policjanci kompletują materiał dowodowy, by można było im przedstawić zarzut rozboju, za co grozi do 12 lat więzienia. Oprócz tego funkcjonariusze wyjaśniają wątek skradzionego pojazdu. Jeśli ustalenia policjantów się potwierdzą, jeden z zatrzymanych usłyszy zarzut kradzieży auta. Sprawa jest prowadzona wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Słubicach.

(KWP w Gorzowie / mw)