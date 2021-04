Prawie 36 tys. porcji handlowych narkotyków nie trafi na rynek dzięki bolesławieckim policjantom Data publikacji 06.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Bolesławca w wyniku intensywnych działań operacyjnych zabezpieczyli dużą ilość środków odurzających w postaci metamfetaminy i tabletek ekstazy. Do sprawy zatrzymany został 34-letni mężczyzna, który decyzją sądu trafił już na 3 miesiące do aresztu. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

w wyniku prowadzonych działań operacyjnych zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przestępstwa narkotykowe i zabezpieczyli blisko 36 tysięcy porcji handlowych środków odurzających.

Bolesławieccy policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu prowadząc działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej, ustalili, że przy jednym z garaży znajdujących się na terenie miasta mogą być przechowywane duże ilości zabronionych substancji. Do sprawy zatrzymany został 34-letni mieszkaniec Bolesławca, który wpadł w ręce stróżów prawa w memencie, gdy przyjechał do swojego magazynu. Jak sie okazało, podejrzewany przechowywał środki odurzające w pomieszczeniu gospodarczym znajdującym się za garażem, a żeby się do niego dostać trzeba było wdrapać się na dach garażu i po nim przejść do schowka.

W pomieszczeniu, które użytkował zatrzymany mężczyzna, mundurowi zabezpieczyli blisko 35 tysięcy porcji handlowych metamfetaminy i ponad 800 tabletek ekstazy.

34-latek odpowie za posiadanie znacznych ilości narkotyków, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował już wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

