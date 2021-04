W porę odnaleźli go policjanci Data publikacji 06.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji kolejny raz dotarli z pomocą na czas do mężczyzny, którego życie było zagrożone. Desperat po rodzinnej kłótni krzycząc, że targnie się na swoje życie wybiegł z samochodu i pobiegł do lasu. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Dzięki ich szybkiej reakcji młody mężczyzna został szybko odnaleziony.

W świąteczny weekend w środku nocy dyżurny ostrołęckiej Policji został powiadomiony przez mieszkankę powiatu ostrołęckiego, że jej mąż po awanturze rodzinnej zagroził odebraniem sobie życia. Następnie wyszedł z auta i pobiegł do lasu.

Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci z ostrołęckiego wydziału patrolowego, którzy zastali zaniepokojoną zgłaszającą. Sytuacja była dramatyczna, gdyż nie była to pierwsza taka próba jaką podjął mężczyzna. Po szybkim ustaleniu rysopisu rozpoczęła się akcja poszukiwawcza, która była utrudniona z uwagi na panujący zmrok.

Policjanci po krótkich poszukiwaniach w pewnym momencie w odległości około 1,5 km od zdarzenia zauważyli przebiegającego przez jezdnię mężczyznę, który nie reagował na ich wołanie. Po dogonieniu go okazało się, że był to poszukiwany 27-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. Desperat był bardzo pobudzony. Z uwagi na jego stan na miejsce została wezwana karetka pogotowia. Ostatecznie mężczyzna trafił pod opiekę rodziny.

To kolejne zdarzenie, w którym szybka reakcja policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce być może uratowała to co najcenniejsze, czyli ludzkie życie.

(KWP w Radomiu / mw)