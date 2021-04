Miś - policjant ze świąteczną wizytą u dzieci Data publikacji 06.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W Poniedziałek Wielkanocny, funkcjonariusze w towarzystwie policyjnego misia odwiedzili dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Starej Wsi. To nie pierwsze spotkanie misia–policjanta z pensjonariuszami tej placówki. Tego dnia miś w asyście funkcjonariuszy odwiedził również Olę, która zmaga się z ciężką chorobą genetyczną. Z powodu panującej epidemii niemożliwe było przytulenie się do maskotki, niemniej jednak i tak ta wizyta sprawiła dzieciom ogromną radość i wywołała uśmiech na ich twarzach.

W poniedziałek po południu, funkcjonariusze brzozowskiej komendy w towarzystwie policyjnego misia odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Starej Wsi. To już kolejne odwiedziny dzieci przez misia i funkcjonariuszy, które ze względu na stan epidemii musiały przebiegać z zachowaniem dystansu i reżimu sanitarnego. Podczas spotkania policyjna maskotka rozweselała najmłodszych i zapewniała dobrą zabawę. Zaskoczone, a zarazem szczęśliwe pociechy, z ogromnym zapałem machały do olbrzymiego pluszaka. Policjantki trzymając duży plakat, przypominały, że na policjantów zawsze można liczyć.

Na ręce siostry dyrektor, mundurowi przekazali świąteczne życzenia i drobny upominek, który będzie im przypominał o tej niespodziewanej wizycie. Największą jednak niespodzianką okazały kolorowe balony, które policjantki wręczyły dzieciom na pożegnanie. Część uwolnionych balonów, poszybowała w górę.

Tego dnia policyjny miś odwiedził również Olę, która zmaga się z ciężką chorobą genetyczną. Dziewczynka potrzebuje kompleksowej rehabilitacji, by w przyszłości mogła być bardziej samodzielna. W tym celu brzozowscy policjanci zbierali plastikowe nakrętki, by pomóc Oli. Świąteczny prezent i zebrane nakrętki wręczył jej miś. Rodzicie Oli przekazali dla brzozowskich funkcjionariuszy podziękowania za wsparcie i bezinteresowne włączenie się do akcji.

Wizyta policyjnego misia jak zawsze sprawiła dzieciom dużo radości i pomimo tego, że z powodu panującej epidemii dzieciaki nie mogły się do niego przytulić, to i tak pozwoliła chociaż na chwilę zapomnieć o trudnych czasach.

















Podziękowania

Opis filmu: Film wideo - deskrypcja i audiodeskrypcja znajdują się w załącznikach do artykułu. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.33 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja filmu wideo Opis nagrania: Audiodeskrypcja filmu wideo Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Audiodeskrypcja filmu wideo (format mp3 - rozmiar 2.76 MB)