Na kwarantannie robił świąteczne zakupy Data publikacji 06.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 45-latek z Hrubieszowa odpowie przed sądem za złamanie zasad kwarantanny i izolacji domowej. Mężczyzna poniesie konsekwencje za opuszczenie miejsca zamieszkania, w którym decyzją służb sanitarnych zobowiązany był przebywać. Wyjechał do miasta rowerem, aby zrobić zakupy. Za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci po raz kolejny apelują o przestrzeganie zasad kwarantanny.

Hrubieszowscy policjanci tuż przed świętami zauważyli jadącego rowerem mężczyznę. Mieli wiedzę, że zgodnie z decyzją służb sanitarnych powinien przebywać w izolacji domowej. Kiedy zatrzymali 45-latka, okazało się, że wyjechał z domu, aby zrobić zakupy. Między innymi tłumaczył, że zabrakło mu papierosów. Z informacji wynikało, że był w dwóch sklepach na terenie miasta. Policjanci niezwłocznie odwieźli mężczyznę do miejsca zamieszkania i poinformowali o konsekwencji nieprzestrzegania zasad izolacji i kwarantanny. Następnie mundurowi pojechali do sklepów w których mógł przebywać mężczyzna, gdzie dokonano dezynfekcji.

Wobec osób które nie stosują się do decyzji o izolacji lub kwarantannie, wyciągane są surowe konsekwencje. O takich ujawnionych przypadkach policjanci informują służby sanitarne, które mogą nałożyć wysoką karę finansową. Ponadto w związku z nieprzestrzeganiem kwarantanny funkcjonariusze będą prowadzić czynności wyjaśniające w związku z wykroczeniem. Mandat za takie wykroczenie może wynosić nawet 1000 zł. Natomiast za przestępstwo narażenia na utratę życia lub zdrowia innych osób kodeks karny przewiduje od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Apelujemy także do świadków o zdecydowaną reakcję w sytuacji, gdy widzimy osobę łamiącą nałożoną na nią izolację lub kwarantannę.

Pamiętajmy! Nie przestrzegając izolacji domowej bądź kwarantanny, narażamy życie i zdrowie innych osób! Bądźmy odpowiedzialni za siebie oraz swoich najbliższych!

aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak