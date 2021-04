Recydywista trafił do zakładu karnego Data publikacji 06.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dąbrowscy wywiadowcy zatrzymali mężczyznę, który ukrywał się przed organami ścigania. Policjanci zatrzymali go na jednym z osiedli. Z komendy trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe kilka lat.

Dzięki doświadczeniu policyjnych wywiadowców do zakładu karnego trafiła kolejna osoba poszukiwana za popełnione przestępstwa. Dociekliwość policjantów doprowadziła do zatrzymania 70-letniego recydywisty. Stróże prawa zostali wezwani na interwencję z nietrzeźwym awanturnikiem. Niestety przed przybyciem policjantów, mężczyzna uciekł. Policjantom jego zachowanie wydało się podejrzane, więc po rozpytaniu świadków zaczęli szukać mężczyzny. Nie mylili się. Po dotarciu do awanturnika, wywiadowcy rozpoznali w nim mężczyznę mającego sporo na swoim sumieniu... Już po chwili założyli na jego ręce kajdanki. Jak się okazało, 70-latek był osobą poszukiwaną listem gończym za wymuszenie czynności seksualnej. Był on doskonale znany miejscowym policjantom - łącznie ponad 40 lat spędził za kratkami za liczne pobicia, rozboje, kradzieże, a nawet handel substancjami psychotropowymi w więzieniu. Stróże prawa zatrzymali mężczyznę, który ponownie trafi za kraty. Ma do odbycia karę blisko 4 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)

