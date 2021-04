Grozili porwaniem dziecka w przypadku nie zapłacenia rzekomego długu Data publikacji 07.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ogromne zaangażowanie policjantów CBŚP, przy wsparciu KWP w Gorzowie Wlkp. doprowadziło do ustalenia 4 mężczyzn w związku z usiłowaniem wymuszenia rozbójniczego. Według śledczych sprawcy zażądali od pokrzywdzonego zwrotu rzekomego długu, grożąc przy tym uprowadzeniem dziecka i spaleniem firmy bliskiej osoby. W działaniach uczestniczyło CPKP "BOA" i SPKP w Warszawie. Na wniosek gorzowskiej Prokuratury Okręgowej 3 osoby zostały tymczasowo aresztowane. Trwają ustalenia kolejnych osób mogących mieć związek z przestępstwem.

Sprawa zaczęła się, gdy 3 mężczyzn zażądało od pokrzywdzonego kilkudziesięciu tys. zł zwrotu rzekomego długu, grożąc przy tym uprowadzeniem dziecka oraz spaleniem firmy członkowi jego rodziny w przypadku odmowy spłaty. Pomimo, że pokrzywdzony nie miał zobowiązania finansowego, to groźby spowodowały u niego ogromne zagrożenie.

Policjanci z Zarządu w Gorzowie Wlkp. Centralnego Biura Śledczego Policji natychmiast rozpoczęli działania wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Gorzowie Wlkp. Priorytetem dla policjantów i prokuratorów było bezpieczeństwo pokrzywdzonego i jego rodziny, bardzo ważne było również ustalenie i zatrzymanie podejrzanych. Do działań włączyli się także funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. W wyniku podjętych czynności ustalono i przesłuchano świadków, zabezpieczono nagrania z monitoringów, docierano do wciąż nowych informacji, które dokładnie analizowano. Działania były prowadzone w wielu województwach naszego kraju. Do akcji wkroczyli także policjanci z Zarządu w Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Rzeszowie oraz z Zarządu III CBŚP.

Funkcjonariusze pracując pod ogromną presją czasu, dbając o bezpieczeństwo pokrzywdzonych, jednocześnie weryfikowali wszelkie informacje mogące doprowadzić do zatrzymania sprawców. Dzięki zastosowaniu dostępnych metod i technik ustalono, że w sprawę może być zamieszanych kilka osób.

Uderzenie nastąpiło w tym samym momencie w kilku miejscach Polski – w Warszawie, Gdyni i w woj. lubuskim. Działania zostały przeprowadzone przez policjantów CBŚP, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" i Samodzielnego Pododdziału Kontretrrorystycznego Policji w Warszawie. Trzy osoby zostały zatrzymane.

W sprawie występuje czterech podejrzanych, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności do 15 lat. Wobec trzech podejrzanych gorzowski sąd, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.