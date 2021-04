Policjant w czasie wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 07.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Asystent dzielnicowych w czasie wolnym od służby, zaalarmowany przez mieszkańca o kierującym motorowerem, który porusza się pojazdem w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników ruchu drogowego, bez wahania wyszedł z domu i uniemożliwił dalszą jazdę 30-letniemu mężczyźnie, który jak się okazało znajdował się w stanie nietrzeźwości.

W sobotę, 3 kwietnia br., w czasie wolnym od służby do miejsca zamieszkania policjanta aspiranta sztabowego Artura Sikora, który pełni służbę asystenta zespołu dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, przyjechał zaniepokojony mieszkaniec, po tym jak kilka minut wcześniej mijał kierującego motorowerem, jadącego całą szerokością jezdni w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu, jak również innych uczestników ruchu drogowego. Aspirant sztabowy Artur Sikora wyszedł z domu i po chwili zauważył jak w jego kierunku zbliża się kierujący motorowerem pasujący do opisu, który zaczął wjeżdżać na teren stacji benzynowej. Funkcjonariusz widząc jak mężczyzna wykonuje niebezpieczne manewry w celu uniknięcia jego uderzenia w zaparkowany prawidłowo pojazd podbiegł i zatrzymał motorowerzystę. Policjant wyciągnął kluczyk ze stacyjki, a następnie o całej sytuacji zawiadomił dyżurnego żagańskiej jednostki, który na miejsce skierował patrol ruchu drogowego. Jak ustalono, zatrzymany mężczyzna to 30-letni mieszkaniec powiatu żagańskiego, który oświadczył, że skończył mu się alkohol i przyjechał na stację aby dokupić zapasy. Badanie wykazało, że kierował pojazdem mając ponad 1 promil alkoholu w organizmie.

(KWP w Gorzowie / mw)