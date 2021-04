Czujność policjantów zapobiegła tragedii. Ewakuacja po życie Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Podczas patrolu świebodzińscy policjanci zauważyli wydobywający się z piwnicy wielorodzinnego budynku dym. W kotłowni wybuchł pożar. Policjanci ewakuowali mieszkańców i wezwali na miejsce strażaków, którzy szybko opanowali sytuację. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że w piwnicy znajduje się grupa młodzieży. Zostali wyprowadzeni przez strażaków, szczęśliwie nic im się nie stało.

Patrol to czynność polegająca na przemieszczaniu się w rejonie służby w celu wyszukiwania ewentualnych zagrożeń lub przestępstw i wykroczeń. Dzięki temu policjanci mogą najechać na możliwe zdarzenie czy też ustalić ewentualnych sprawców lub świadków różnych zabronionych czynów. W nocy z piątku na sobotę, 3 kwietnia, podczas patrolu dwójka policjantów zauważyła jak z piwnicy w jednej z kamienic, wydobywa się dym. Zadymienie było bardzo duże, w pierwszej chwili nawet nie było widać ognia. Natychmiast powiadomili Państwową Straż Pożarną oraz Oficera Dyżurnego. Sami błyskawicznie udali się do budynku zaalarmować i ewakuować mieszkańców. W tym czasie zadymienie robiło się coraz większe, a w oknie kotłowni budynku widać było ogień. Policjanci rozpytywali mieszkańców czy wszyscy domownicy wyszli lub wiadomo, gdzie są. W trakcie rozmowy z jednym z mężczyzn uzyskali informacje, że w piwnicy, w innym pomieszczeniu przebywa jego syn z kolegami. Zadymienie było tak duże, że uniemożliwiało wejście. Cała sytuacja przebiegała bardzo dynamicznie. W tym czasie, kiedy upłynęło zaledwie kilka minut od zgłoszenia, na miejsce dotarli strażacy. Po uzyskaniu przez policjantów informacji o młodych osobach przebywających w piwnicy w specjalistycznym sprzęcie weszli do środka. Wyprowadzono z budynku czwórkę chłopców w wieku 15-16 lat. Szczęśliwie przebywali oni w dość szczelnym pomieszczeniu, a dym ulatywał się przez okno w kotłowni i nic im się nie stało. Jeden z chłopców trafił do szpitala z powodu zmniejszonej zawartości tlenu w krwi, ale szybko go popuścił. Przyczyną pożaru było zapalenie się pieca. Gdyby nie czujność funkcjonariuszy mogłoby dojść do tragedii.

