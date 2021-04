Pomoc przede wszystkim - policjanci podczas służby uratowali człowieka Data publikacji 07.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybką reakcją i profesjonalizmem w ratowaniu życia ludzkiego wykazali się policjanci z łódzkiej drogówki. Mundurowi pomogli mężczyźnie, który dostał ataku padaczki i spadł ze schodów. Dzięki skutecznym działaniom ratowniczym przeprowadzonym przez policjantów mężczyzna trafił pod specjalistyczną opiekę medyczną.

6 kwietnia 2021 roku około godziny 14:00 policjanci z łódzkiej drogówki podczas przejazdu na zdarzenie drogowe zauważyli mężczyznę, który spada ze schodów jednego z budynków mieszczących się u zbiegu ulic Piłsudskiego i Kopcińskiego, po czym dostaje silnych drgawek. Policjanci natychmiast podjechali do mężczyzny leżącego na chodniku i przystąpili do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystko wskazywało na atak padaczki. Po ustaniu drgawek funkcjonariusze ułożyli mężczyzny w pozycji bocznej ustalonej. Niestety kontakt z nim nadal był mocno utrudniony, a on sam był mocno pobudzony. Mężczyzna nie potrafił odpowiedzieć na pytania jak się nazywa, gdzie jest, czy też co się stało. Wskazywał jedynie palcem na plecak leżący obok. Mundurowi znaleźli w nim dokumenty, w tym dowód osobisty mężczyzny. Był nim 35-letni mieszkaniec Łodzi, który przyszedł do placówki jednego z banków, by załatwić sprawy biurowe. Policjanci o całej sytuacji powiadomili dyżurnego miasta, który do pomocy wysłał patrol funkcjonariuszy składający się z wykwalifikowanych policyjnych ratowników medycznych. Wspólnie przetransportowali mężczyznę do najbliższego szpitala, gdzie 35-latkowi udzielono dalszej pomocy medycznej. Mężczyzna pozostał na dalszej hospitalizacji. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

(KWP w Łodzi / mw)