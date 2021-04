Policjanci zatrzymali 19-letniego podpalacza Data publikacji 07.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 19-latka, który podpalił piwnicę w jednym z budynków w centrum Białegostoku. Konieczna była ewakuacja kilkudziesięciu mieszkańców. Mężczyzna usłyszał już zarzut spowodowania zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców bloku. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę, 04.04.2021 r. przed 18:00, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku otrzymał zgłoszenie o wydobywającym się gęstym dymie z budynku mieszkalnego w centrum miasta. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce i podczas trwającej akcji prowadzonej przez strażaków, zabezpieczali teren oraz pomogli w ewakuacji mieszkańców. Swoje mieszkania musiało opuścić blisko 40 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku ustalili, że tuż przed pożarem z piwnicy wybiegł młody mężczyzna, który kiedyś mieszkał pod tym adresem. Świadkowie przekazali jego szczegółowy rysopis oraz informację, w którym kierunku pobiegł.

Funkcjonariusze natychmiast zaczęli szukać młodego mężczyzny, ponieważ wszystko wskazywało na to, że to on ma związek z podpaleniem piwnicy. Już po kilku minutach 19-latek był w rękach policjantów. Mężczyzna miał nadpalone ubrania i czuć było od niego dym. Był pijany. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu. 19-latek od razu trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.

(KWP w Białymstoku / mw)