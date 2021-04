Pozytywnie nakręceni – kolejna pomoc policjantów dla Jasia

Policjanci po raz kolejny zaangażowali się w pomoc dla chorego Jasia Piórkowskiego. Zorganizowali zbiórkę nakrętek, które trafią do recyclingu, a zebrane w ten sposób pieniądze pomogą 4-letniemu chłopcu w walce z chorobą. Funkcjonariusze nie zwalniają tempa z niesieniem pomocy, już dzisiaj zachęcają wszystkich mieszkańców powiatu nowosolskiego do włączenia się w kolejną akcję. „Wkręć się i Ty!- przynieś nakrętki do komendy i pomóż Jasiowi cieszyć się kolorami wiosny.