Kolejne radiowozy trafiły do lubelskiego garnizonu Policji

Toyoty Land Cruiser i Volkswageny Craftery to najnowszy sprzęt jaki w tym roku trafił do naszych policjantów. Terenowe, mocne toyoty o pojemności ponad 200 KM oraz automatyczną skrzynia biegów użytkują już mundurowi z komendy miejskiej w Białej Podlaskiej i Oddziałów Prewencji Policji w Lublinie. Sześć volkswagenów typu furgon również trafiło do funkcjonariuszy z oddziału prewencji.