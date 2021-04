Policjanci ratowali desperata Data publikacji 07.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Inowrocławski patrol podjął pilną interwencję, bo chodziło o ratowanie życia. Policjanci odnaleźli okaleczonego mężczyznę, któremu udzielili pierwszej pomocy. 43-latek trafił do szpitala.

Zgłoszenia na policję dotyczące sytuacji wymagających udzielenia komuś pomocy to priorytet. Najważniejsze bowiem jest to, aby jak najszybciej dotrzeć na czas. Również, gdy dotyczy to osób ze skłonnościami samobójczymi. Ich zachowania są wołaniem o pomoc. Bardzo często też to oni właśnie powiadamiają służby, że chcą sobie odebrać życie.

W świąteczną niedzielę (4.04.21) około 21.30 dyżurny policji w Inowrocławiu otrzymał zgłoszenie o okaleczonym mężczyźnie w Złotnikach Kujawskich. Policjanci wydziału patrolowo-interwencyjnego sierż. Marcin Jasiński i sierż. Michał Stachowiak na sygnałach dotarli do posesji. Początkowo nikogo tam nie zastali. W mieszkaniu było ciemno, a na ich pukanie nikt nie odpowiadał.

Policjanci, świecąc latarkami w okna, zauważyli w środku rannego mężczyznę. Wejście do mieszkania utrudniały zabarykadowane drzwi. Mundurowi wyważyli je i dostali się do desperata. Mężczyzna był nieprzytomny. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy, po czym wezwani na miejsce ratownicy natychmiast zabrali 43-latka do szpitala.