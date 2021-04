Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania zatrzymany

Zgłoszenie niezgodne z prawem zachowania w jednym z autobusów doprowadziło do zatrzymania przez policjantów komisariatu kolejowego poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Decyzją sądu zostanie on przekazany do dyspozycji Prokuratury w Bonn.