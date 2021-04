Policjanci uratowali kobietę, która chciała rzucić się pod pociąg Data publikacji 07.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej interwencji policyjnych wywiadowców uratowano życie 34-letniej gdańszczance, która chciała popełnić samobójstwo rzucając się pod pociąg. Funkcjonariusze pobiegli za kobietą i w ostatnim momencie zatrzymali ją tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. 34-latka została zabrana przez pogotowie ratunkowe do szpitala.

Wczoraj, 06.04.2021 r., rano, dyżurny gdańskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na jednej z ulic dzielnicy Rudniki 34-letnia mieszkanka Gdańska połknęła tabletki z zamiarem targnięcia się na swoje życie. Na to zgłoszenie natychmiast zareagowali policyjni wywiadowcy. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce zdarzenia osoba zgłaszająca wskazała na kobietę biegnącą w stronę nadjeżdżającego pociągu i powiedziała, że to 34-latka, która chce popełnić samobójstwo. Policjanci natychmiast zareagowali na tę sytuację. W ostatnim momencie zatrzymali kobietę tuż przed nadjjeżdżającym pociągiem. Funkcjonariusze wezwali pomoc medyczną, a do czasu przyjazdu karetki zaopiekowali się 34-latką. Szybka reakcja policjantów niewątpliwie zapobiegła tragedii, a uratowana kobieta trafiła pod opiekę lekarza.

Jeśli widzisz, że twoja znajoma, znajomy jest smutny, przygnębiony to zapytaj, jak możesz im pomóc, udziel jej praktycznej pomocy, uczul jej bliskich na problem, okaż troskę i zainteresowanie. Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie tej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację miejsca, w którym znajduje się ktoś potrzebujący pomocy.

Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas. Szukaj pomocy w instytucjach pomocowych takich jak np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, telefon: 58 511 01 21, który jest czynny całą dobę i mieści się przy Placu Księdza Prałata Jana Gustkowicza 13 w Gdańsku. Korzystaj też z bezpłatnych telefonów pomocowych takich jak m.in. 116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00 czy nr 116 111 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

(KWP w Gdańsku / mw)