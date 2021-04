Tarnowski dzielnicowy pomógł osobie przebywającej na izolacji Data publikacji 07.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdego dnia w związku z trwającą epidemią policjanci mają do sprawdzenia setki adresów, pod którymi znajdują się osoby przebywające na izolacji czy kwarantannie. Oprócz weryfikacji stosowania się do ograniczeń, policjanci udzielają pomocy i wsparcia osobom, które tego potrzebują.

Stan epidemii to czas wytężonej pracy dla policjantów w całym kraju. Każdego dnia stróże prawa otrzymują setki adresów do sprawdzenia. Oprócz weryfikacji stosowania się do ograniczeń, policjanci udzielają pomocy i wsparcia osobom, które niejednokrotnie tego potrzebują.

Trudna sytuacja miała miejsce zaraz po świętach wielkanocnych w Tarnowie. Jeden z mieszkańców miasta odbywał izolację domową na terenie ogródków działkowych. W żywność zaopatrywała go konkubina, jednak po tym jak i ona została poddana kwarantannie, nie mogła pomóc swojemu partnerowi. Z pomocą przyszedł dzielnicowy sierż. Norbert Gostek, który zainteresował się tą sytuacją. Wykonał kilka telefonów, przeprowadził rozmowy z pracownikami MOPS w Tarnowie, a następnie udał się do punktu, z którego odebrał paczkę przygotowaną dla Pana Zbyszka i mu ją dostarczył.

Wystarczy odrobina empatii, by pomóc osobie będącej w potrzebie.

(KWP w Krakowie)