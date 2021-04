Prawniczka i jej wspólnik odpowiedzą za powoływanie się na wpływy i usiłowanie oszustwa Data publikacji 08.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału do walki z Korupcją Komendy Stołecznej Policji pozyskali informacje, że 38-letnia prawniczka świadcząca usługi w spółkach energetycznych, powołując się na wpływy u funkcjonariusza wysokiego szczebla, złożyła przedsiębiorcy posiadającemu udziały w firmach energetycznych propozycję zakończenia postępowań rzekomo prowadzonych przeciwko niemu przez służby CBA, CBŚP, a także MSWiA. Według niej mężczyzna miał zostać w najbliższym czasie zatrzymany przez wspomniane służby jako członek zorganizowanej grupy przestępczej i tymczasowo aresztowany.

W trakcie prowadzonego postępowania stołeczni policjanci ustalili, że 38-latka współpracowała z firmami, w których przedsiębiorca posiadał udziały.

Kobieta w trakcie dwóch spotkań z przedsiębiorcą poinformowała go, że w zamian za pozytywne załatwienie zakończenia rzekomych postępowań prowadzonych przeciwko niemu, będzie musiał wręczyć jej 800 tysięcy złotych w dwóch transzach, po 500 tysięcy i 300 tysięcy złotych. Jednocześnie prawniczka dodała, że będzie on musiał zbyć swoje udziały w jednej ze spółek energetycznych, której to działalność miała być przedmiotem zainteresowania służb, co miało go uwolnić od domniemanych problemów z prawem. Kobieta wskazała również przedsiębiorcy dzień i miejsce, kiedy miałby jej przekazać pieniądze.

W związku z tym, że przedsiębiorca był przekonany, że nie naruszył prawa, o propozycji poinformował prokuraturę i złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Prokuratura Okręgowa Warszawa - Praga, która wszczęła śledztwo w tej sprawie, powierzyła je do prowadzenia Wydziałowi do walki z Korupcją Komendy Stołecznej Policji. Policjanci przeprowadzili działania operacyjne i nie potwierdzili udziału przedsiębiorcy w jakiejkolwiek grupie przestępczej. Przeprowadzili również realizację, podczas której 38-letnia prawniczka została zatrzymana na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa w trakcie przyjmowania korzyści majątkowej w wysokości 500 tysięcy złotych od przedsiębiorcy.

W Prokuraturze Okręgowej Warszawa - Praga 38-latka usłyszała zarzut powoływania się na wpływy i usiłowania oszustwa w stosunku do mienia o znacznej wartości. Grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności. Kobieta została decyzją sądu aresztowana na 2 miesiące. Policjanci zatrzymali też mężczyznę działającego z prawniczką. W prokuraturze usłyszał on taki sam zarzut. Sąd tymczasowo aresztował go na 3 miesiące.

(KSP / mw)