Chciał wyskoczyć z okna - uratowali go białostoccy policjanci Data publikacji 08.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci uratowali 38-latka, który chciał skoczyć z 6 piętra. Funkcjonariusze w ostatniej chwili chwycili mężczyznę za ubranie i wciągnęli do środka. Jak się okazało, uratowany desperat był również poszukiwany do odbycia kary 2 miesięcy pozbawienia wolności za uszkodzenie ciała.

Wczoraj, 07.04.2021 r., przed 19:00, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku został zaalarmowany o mężczyźnie, który prawdopodobnie chce skoczyć z 6. piętra na osiedlu Wygoda. Jako pierwsi na miejsce przyjechali funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku. Dojeżdżając mundurowi zauważyli mężczyznę, siedzącego na parapecie okna między 6. a 7. piętrem jednego z bloków. Po krótkiej chwili policjanci byli już na klatce schodowej i natychmiast wbiegli na 6. piętro, gdzie mężczyzna zsuwał się już z parapetu. Mundurowi chwycili go za ubranie i wciągnęli do środka. Desperatem okazał się 38-latek, który był również poszukiwany przez sąd do odbycia kary 2 miesięcy pozbawienia wolności za uszkodzenie ciała.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów, 38-latek bezpiecznie trafił pod opiekę lekarzy.

(KWP w Białymtoku / mw)